L' estate è già in crisi | maltempo in arrivo in tutta Italia

L’ecologia non va in vacanza : 3 consigli per un’estate green : L’amore per il pianeta non va in vacanza. Il rispetto per la natura è un impegno che va mantenuto sempre, senza fare eccezioni in estate o quando esploriamo luoghi nuovi. Qualunque sarà la nostra meta vacanziera e anche se sceglieremo di rimanere in città, esistono buone pratiche e piccole regole quotidiane da mettere in pratica per salvaguardare l’ambiente durante la bella stagione.Ridurre l’impatto ...

Dieta per perdere peso in estate : ecco cosa mangiare per dimagrire : La Dieta per perdere peso in estate deve essere ipocalorica e facile da seguire. La Dieta per perdere peso può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni.

Maltempo - nubifragi - grandine : dall’inizio dell’estate “già 117 eventi meteo estremi” in Italia : dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi meteo estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo – sottolinea la Coldiretti – ha colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni in un momento particolarmente ...

estate 2019 - ecco le 8 “tribù” dei viaggiatori italiani : l’avventura in cima alle preferenze - seguita da relax e “vacanze social” : Gli italiani cercano l’avventura, ma anche relax e divertimento sono sul podio dei viaggiatori per l’Estate 2019. ecco le 8 tribù dei viaggiatori, che variano a seconda delle tipologie emotive di ciascun sesso, dividendosi in 4 tipologie genitoriali e 4 tipologie egocentriche identificate dai ricercatori dell’Università Popolare delle Discipline Analogiche, basandosi su 54 anni di studi ed esperimenti del fondatore di queste ...

Tagli di capelli medi e consigli per l'estate : il carré - il bob e la frangia : In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli; in particolare le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie, create nei più famosi saloni di bellezza del mondo. Questa capigliatura ha il potere di ringiovanire un volto e inoltre regala un look molto sbarazzino: sono molte le ultime novità del momento da scoprire assolutamente. Nuove chiome Un Taglio medio si gestisce molto facilmente anche a casa, utilizzando la piastra ...

Cosa mangiare d’estate : ricotta di bufala campana Dop - l’alimento anti-caldo che pochi si aspettano : ”La ricotta di bufala campana Dop è un importante alimento anti-caldo”. Il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, esalta e promuove le proprietà del prodotto, adatto soprattutto a bambini e anziani. ”In questi giorni di clima davvero rovente – sottolinea La Vecchia – è sempre più diffuso ascoltare il consiglio del nutrizionista che raccomanda il consumo di quello o dell’altro alimento, ...

Zio Paperone è scomparso - il giallo dell’estate su Topolino : Cosa fare se il personaggio più ricco e in vista di Paperopoli scompare e con lui anche la fortunatissima e inseparabile Numero Uno? L’unica soluzione è cercarlo in tutti i modi. Proprio attorno alla misteriosa scomparsa di Zio Paperone ruota la nuova avventura estiva di Topolino, che proprio a partire dal 3 luglio ospiterà per quattro settimane un concorso speciale che si tinge di giallo. Per quattro settimane Missione Zione, questo il ...

Choc in spiaggia - in piena estate. Spunta il cadavere mutilato di un uomo : Choc in spiaggia. Erano da poco passate le 18,30 ieri a Gela quando un gruppo di bagnanti si è accorto di qualcosa che galleggiava poco distante dalla spiaggia. All’inizio sembrava una giacca trascinata dalla corrente invece si trattava del cadavere mutilato di un uomo, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, senza testa, senza gambe e con un solo braccio, indossa un giubbotto nero con cappuccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...

Pallavolo Supervolley. In edicola il numero doppio : Simone Giannelli - Oreste Cavuto - Anna Danesi e Indre Sorokaite raccontano l’estate azzurra : Il numero doppio estivo di Pallavolo Supervolley è in edicola con la grinta del palleggiatore azzurro Simone Giannelli in copertina. È lui il volto della nazionale maschile che ha cominciato la stagione restando in corsa fino all’ultimo weekend per le finali di Volleyball Nations League e che è pronto a guidare l’Italia di Gianlorenzo Blengini verso l’appuntamento più atteso: il torneo di qualificazione olimpica di Bari. L’intero movimento ...

Azienda di vernici in fiamme - spaventosa nube nera : "Restate a casa e non mangiate verdura" : Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di un'Azienda di vernici a Brendola (Vicenza). Chiuso un tratto...

Latte - energia - imprese : Sardegna - estate calda per 3mila addetti : Campagne, energia e industrie. Le vertenze, nonostante il caldo, non vanno in vacanza, e c’è chi rilancia la mobilitazione. Perché gli ostacoli che bloccano alcuni settori dell’economia della Sardegna...

La Vita in Diretta estate - Gianfranco Vissani contro i vegani : «Sono dei cogli0nazzi» – Video : La Vita in Diretta Estate Non parlate mai di veganismo con Gianfranco Vissani. Ieri lo chef umbro era ospite de La Vita in Diretta Estate per parlare naturalmente di cibo. Nel corso del dibattito, come accade spesso quando ci si occupa di cucina, il discorso ricade sulla ‘guerra fredda’ tra onnivori e vegani. Gli ospiti in studio, chiamati a esprimere la propria preferenza tra tofu e amatriciana, non hanno dubbi nel prediligere ...

Cosa ascoltavamo l’estate di venti anni fa? La playlist nostalgia del 1999 : Ricky Martin, “Livin’ la Vida Loca”Lou Bega, “Mambo No. 5”Shania Twain, “That Don’t Impress Me Much”Christina Aguilera, “Genie in a Bottle”Eminem, “My Name Is” Smash Mouth, “All Star”Sugar Ray, “Every Morning”Santana featuring Rob Thomas, “Smooth”Blur, “Coffee and TV”Madonna, “Beautiful Stranger”Mandy Moore, “Candy”Red Hot Chili Peppers, “Scar Tissue”Backstreet Boys, “I Want It That Way”Britney Spears, “(You Drive Me) Crazy”Eiffel 65, “Blue (Da ...

Gianfranco Vissani - senza freni a La Vita in Diretta estate : “I vegani? Sono dei cog***azzi” : Lo chef Gianfranco Vissani è stato ospite de La Vita in Diretta Estate su Rai 1: il tema era, neanche a dirlo, il cibo. E, ineVitabilmente, nel corso del dibattito si è finiti a parlare del confronto tra onnivori e vegani, argomento sul quale Vissani è particolarmente sensibile. Infatti ha perso la pazienza, lasciandosi andare a uno sfogo. “Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, ha esordito il cuoco. ...