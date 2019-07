huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il corpo di, è stato ritrovato a Creta in unSeconda Guerra Mondiale, scrive la BBC. La donna èsoffocata, ha dichiarato la polizia al network inglese.- scomparsa il 2 luglio dopo essere uscita per una corsa - è stata rilunedì da due persone del luogo che stavano esplorando il. La struttura - usata dai Nazisti durante l’occupazione dell’isola - si trova a più di 10 chilometri di distanza dal luogo in cui la vittima è stata vista per l’ultima volta. La biologa cinquantanovenne, che lavorava per il prestigioso Max Planck Institute dell’università di Dresda, era sull’isola per partecipare ad una conferenza. “Abbiamo perso unaestremamente rinomata e una donna straordinaria,” ha commentato il rettore ...

OublietteMag : RT @HuffPostItalia: Il mistero di Suzanne Eaton, la scienziata americana trovata morta in bunker della Seconda Guerra Mondiale https://t.co… - HuffPostItalia : Il mistero di Suzanne Eaton, la scienziata americana trovata morta in bunker della Seconda Guerra Mondiale -