Giorgio Ambrosoli | quando Sindona pronunciò la sua condanna a morte in un hotel di New

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Enrico Cuccia, nel 1979, ha 72 anni e, ab immemorabili, è un’icona e un simbolo di Milano: nato in Sicilia, intellettuale, protagonista della rinascita industriale dell’Italia dopo il fascismo, si dice sappia tutto delle debolezze e della fragilità del sistema finanziario italiano ed è nota la sua avversione nei confronti del capitalismo di rapina. Nel suo ufficio, in via dei Filodrammatici, a due passi da piazza della Scala, nella sede di Mediobanca, unica vera banca d’affari e luogo di compensazione della finanza laica, Cuccia promuove incontri, realizza fusioni, salvataggi da crisi e compromessi tra famiglie industriali. Da un anno è sotto pressione: telefonate nel cuore della notte, in cui voci gutturali minacciano di uccidergli i figli; volantinaggi e affissioni di manifesti per Milano; l’incendio del portone di casa. Il mandante è Michele, bancarottiere in fuga riparato ...

caritas_milano : In testa alle priorità io ne metto una irrinunciabile, l'onestà. #11luglio 1979 Milano viene assassinato Giorgio A… - petergomezblog : Giorgio Ambrosoli, 40 anni fa l’omicidio dell’eroe borghese su ordine di Sindona. Un eroe che il potere voleva di… - NicolaMorra63 : Mi piace ricordare uomini come l'avv. #Ambrosoli. E' con senso del dovere e responsabilità che si dimostra cosa sig… -