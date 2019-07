Dc e Pd | correnti di ieri e di oggi

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) In un partito autenticamente e sinceramente democratico leesistono. Da sempre. Che poi sianodi pensiero,di potere o bande organizzate per la conquista del potere come capitapoco importa. Sempre disi tratta. L’esatto contrario dei partiti cosiddetti “personali” o del “capo”. Detto questo, che non è affatto un elemento secondario ai fini della qualità della democrazia nel nostro paese e della stessa concezione democratica dei partiti, è indubbio che la situazione della prima repubblica non è lontanamente paragonabile alla fase politica contemporanea. Al netto delle profonde diversità politiche, culturali, sociali e di sistema tra i due periodi storici. Ma, per fermarsi al capitolo dellee del loro ruolo all’interno dei partiti, non si può non registrare che ...

