ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pubblichiamo un estratto dell’intervento che Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Livatino, terrà oggi aprendo il seminario “Diritto o condanna aper vite inutili?”. Interverrà la professoressa Assuntina Morresi, membro del Comitato nazionale di bioetica. Il seminario è in progra

mafalda_sav : RT @acs_italia: “Grazie a Voi, cari #GeorgeClooney e #EltonJohn è stata abolita la pena capitale per omosessuali e adulteri in #Brunei. Ora… - aldictted : RT @lizziescrown: ieri ho visto un video su come i condannati a morte vivono il loro ultimo giorno negli usa e mi chiedo ma come cazzo si f… - acs_italia : RT @acs_italia: “Grazie a Voi, cari #GeorgeClooney e #EltonJohn è stata abolita la pena capitale per omosessuali e adulteri in #Brunei. Ora… -