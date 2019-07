Caso Orlandi | oggi riapertura di due tombe in Vaticano

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sono 36 anni che Pietrocerca la sorella Emanuela a Roma. Le speranze sono ora riposte nella, in programma, 11 luglio, di duenel Cimitero Teutonico in. "In questo senso quello che accadrà domani lo considero una svolta dopo 36 anni, perché è una presa di posizione completamente diversa e positiva. Forse hanno capito che è il momento di fare qualcosa in più, di chiarire per quello che sanno". Figlia di un commesso della prefettura della casa pontificia, Emanuelascomparve il 22 giugno 1983, a soli 15 anni, uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana. Leche verranno riaperteappartengono a due principesse: "Hanno deciso di aprirle tutte e due e sinceramente non ne conosco il motivo. Questa è una ragione in più, perché noi abbiamo chiesto di aprire una tomba e ilne apre un'altra, per sua decisione"."Nel ...

Agenzia_Ansa : Caso Emanuela #Orlandi domani l'apertura delle tombe di due principesse nel cimitero teutonico dentro le mura vatic… - vaticannews_it : #10luglio #emanuelaorlandi Intervista con l’antropologo forense incaricato dalla magistratura vaticana di esaminare… - repubblica : Caso Orlandi, domani la riapertura di due tombe in Vaticano. Il medico legale: 'Subito una prima datazione' [news a… -