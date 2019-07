Carola Rackete querela Matteo Salvini | “Chiudere i profili Twitter e Facebook | istigano a

Carola Rackete contro Salvini - la Meloni : "Inaccettabile attacco alla libertà dalle truppe immigrazioniste" : Per Giorgia Meloni la richiesta di Carola Rackete ai magistrati di sequestrare i profili social di Matteo Salvini è un "inaccettabile attacco alla libertà di espressione da parte delle solite truppe immigrazioniste". "L'indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", spiega la leader di

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere - scrive Repubblica : La comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete querelerà il ministro dell’Interno Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere . Repubblica , che ha pubblicato alcuni stralci della querela, scrive che Rackete la presenterà alla Procura di Roma oggi pomeriggio o domani

Sea Watch 3 - Carola Rackete inchioda pure Angela Merkel : "Ho chiesto aiuto - non ha mai risposto" : Sulla crisi migratoria il trucco dei governi europei è semplice: mostrarsi più aperti della Boldrini a chiacchiere, ma inflessibili come Borghezio nei fatti. È il caso della Spagna, che critica Palazzo Chigi ma spara alla frontiera col Marocco. È il caso dell' Olanda, che permette alle navi Ong di c

Mario Vargas Llosa vorrebbe candidare Carola Rackete al Premio Nobel per la Pace : Continua a far parlare di se la comandante tedesca dalla nave della Ong Sea Watch 3, Carola Rackete, che nelle scorse settimane ha salvato ben 42 migranti al largo delle coste della Libia. La donna è divenuta nota in tutto il mondo per aver disobbedito alle leggi italiane, forzando il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini in materia di immigrazione e entrando così nel porto di Lampedusa. Dalle autorità nostrane quello della ...