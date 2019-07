Campioni dal sottosuolo di un asteroide raccolti per la prima volta | risultato storico

Mondiali di calcio femminile – USA Campioni! Festa folle negli spogliatoi : dal twerk di Alex Morgan ai cori di squadra [VIDEO] : Festa pazza negli spogliatoi per il team USA dopo la vittoria del titolo Mondiale Il Team USA ha vinto oggi i Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. Rapinoe e compagne hanno avuto la meglio sull’Olanda, alzando la coppa del mondo per la quarta volta. Un traguardo spettacolare che regala grande soddisfazione alle atlete statunitensi. Grande Festa dunque negli spogliatoi: le atlete hanno indossato le grandi maschere da sci, come ...

VIDEO Cile-Perù 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa America : Campioni in carica affondati dalla Blanquirroja : E’ un 3-0 che non ammette repliche quello della Blanquirroja all’Arena do Gremio (Brasile). Il Perù strapazza il Cile nella semifinale della Copa America 2019 e raggiunge nell’atto conclusivo la Seleçao. Le marcature di Edison Flores al 21′, di Yotun al 38′ e di Paolo Guerrero al 91′ hanno piegato i campioni in carica, guadagnandosi l’atto conclusivo. Un match dal sapore della rivincita ricordando quanto ...

Dl Crescita - il favore involontario ai club di Serie A : sgravio fiscale del 50% sugli stipendi dei Campioni arrivati dall’estero : Dal “rientro dei cervelli” al “ritorno dei campioni”: si può sintetizzare così una degli effetti collaterali del Decreto Crescita, che darà una mano tutt’altro che marginale alla Serie A per tornare competitiva con gli altri grandi tornei europei. Uno sgravio del 50% sulle tasse da pagare sugli stipendi dei campioni che si trasferiranno dall’estero nel nostro campionato: non un maxi-sconto come sembrava essere a un certo punto, e soprattutto ...

ATP Halle – Tsonga e Paire show : dal tennis al… calcio - i ‘Campioni del mondo’ danno spettacolo davanti ai tedeschi [VIDEO] : Tsonga e Paire si trasformano in… calciatori al torneo ATP di Halle: che scene in Germania con i due tennisti francesi E’ in corso in Germania il torneo ATP di Halle: i tennisti si stanno sfidando sull’erba tedesca in vista dell’attesissimo Wimbledon. Sull’erba di Halle si sono sfidati ieri in un derby tutto francese Paire e Tsonga, con quest’ultimo che si è aggiudicato la vittoria, ma i due tennisti ...

Milan - 30 anni dalla prima Coppa dei Campioni di Berlusconi : lo speciale Mediaset : La presidenza di Silvio Berlusconi al Milan è stata certamente una delle più vincenti della storia e anche ora che il momento che vive la squadra non è dei migliori non può che essere piacevole pensare a quel periodo. Indimenticabile quanto accaduto il 24 maggio 1989 a Barcellona: al Camp Nou si è giocata la […] L'articolo Milan, 30 anni dalla prima Coppa dei Campioni di Berlusconi: lo speciale Mediaset è stato realizzato da Calcio e ...