Wimbledon 2019 | Novak Djokovic non ha pietà e conquista la semifinale Goffin sconfitto

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic-Goffin in equilibrio - break di vantaggio per Bautista Agut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Con un ace tiene la battuta a 30 Djokovic: 3-2. 14:28 Cinque punti consecutivi per Pella, che riesce a rimettere in piedi una situazione molto complessa, ma è sempre indietro 2-3. 14:27 Tiene a zero Goffin, 2-2 14:26 Pella annulla tutte e tre le palle dell’1-4: sulla seconda c’è l’ace, sulle altre due errori di Bautista Agut 14:25 Tre palle break ulteriori per Bautista ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. In campo Djokovic-Goffin e Pella-Bautista Agut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Cominciano i quarti di finale maschili! 14:05 In corso il riscaldamento sui due campi principali 14:00 Stanno per entrare in campo sul Centre Court Novak Djokovic e David Goffin, sul Court 1 Guido Pella e Roberto Bautista Agut. 13:55 Altra nota particolare su Guido Pella: è il quarto argentino ad arrivare ai quarti a Wimbledon. Prima di lui, ci sono riusciti tre nomi che hanno fatto la ...

DIRETTA Wimbledon 2019/ Djokovic Goffin - streaming video tv : torneo per veterani : DIRETTA WIMBLEDON 2019: info streaming video e tv delle partite, valide per il tabellone dei quarti di finale maschili, oggi mercoledi 10 luglio 2019.

Wimbledon 2019 : nei quarti maschili Djokovic osserva dall’alto Federer e Nadal in rotta di collisione : Giornata di quarti di finale maschili, la nona in cui si scende in campo a Wimbledon: il secondo mercoledì è infatti tradizionalmente dedicato agli uomini nel calendario dei Championships. Potrebbe determinarsi oggi, a poche settimane di distanza dal Roland Garros, un’altra semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal, anche se tale esito non è scontato in alcun modo. Lo svizzero incontra Kei Nishikori: il giapponese ha raggiunto i quarti ...

Federer-Nishikori - Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi alle ore 16.00 circa andrà in scena sul Centrale di Wimbledon il match valido per i quarti di finale dello Slam londinese tra lo svizzero Roger Federer e il giapponese Kei Nishikori. L’elvetico va a caccia della semifinale, avendo sempre bene in mente il suo obiettivo: la nona vittoria nei Championships. Dopo aver superato piuttosto nettamente il nostro Matteo Berrettini, il fuoriclasse rossocrociato incontra sulla sua strada il ...

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (mercoledì 10 luglio) : ordine di gioco dei quarti di finale. Come vederli in tv e streaming : Nona giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, mercoledì 10 luglio, si giocano i quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo otto tra i migliori tennisti del circuito mondiale cercano l’accesso alle semifinali di venerdì. I quattro incontri in programma oggi saranno trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà ...

Wimbledon 2019 : i rischi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...

Wimbledon 2019 : prima semifinale Slam per Elina Svitolina. Battuta in due set la ceca Muchova : Elina Svitolina rompe finalmente il tabù dei quarti di finale e conquista la prima semifinale Slam della carriera. La tennista ucraina è tra le migliori quattro giocatrici nel tabellone femminile a Wimbledon dopo la vittoria in due set contro la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Un successo sofferto quello della numero 8 del mondo, anche perchè Muchova ha davvero tantissimi ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Le due semifinali sono Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà con Serena Williams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo ...