Taranto 26 arresti per truffa | estorsione e usura

Taranto - truffe e riciclaggio : 26 arresti : 9.49 26 arresti , 14 in carcere e 12 ai domiciliari, a Taranto , a seguito di indagini su una organizzazione criminale che truffava multinazionali attive nel settore della locazione operativa di beni tecnologici e sistemi informatici, e riciclava risorse finanziarie derivanti da attività illecite. Denunciate 101 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di truffa aggravata, riciclaggio , trasferimento fraudolento di valori e false ...

Taranto - usura fino al centoventi per cento : otto arresti : Emanuela Carucci Si tratta di una maxi operazione che ha coinvolto quaranta agenti di polizia della questura di Taranto, oltre alle unità cinofile, alla polizia di frontiera di Brindisi e agli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno (in provincia di Roma) dove si trova uno degli arrestati Sono accusati di usura, estorsione e rapina otto soggetti di Grottaglie (in provincia di Taranto) su cui sono state eseguite altrettante misure ...