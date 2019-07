agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È stato individuato eneiil. Si tratta di una variante delche codifica la proteina BPIFB, capace di prevenire e combattere le malattie cardiovascolari attraverso un vero e proprio ringiovanimento dei vasi sanguigni. Lo studio, condotto dal Neuromed di Pozzilli (IS), dal MultiMedica di Sesto San Giovanni (MI) e dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Scuola Medica Salernitana dell'Università degli Studi di Salerno, con il sostengo di Fondazione Cariplo e ministeroSalute, è stato pubblicato sull'European Heart Journal. La variante delstudiata, la cosiddetta LAV ("longevity associated variant"), è stata individuata in passato dallo stesso gruppo di ricerca, dopo aver notato che prevale nelle persone dalla vita particolarmente lunga, oltre i cento anni. Ora i ricercatori hanno inserito, attraverso un ...

contribuenti : Scoperto e replicato (per ora sui topi) il gene della longevità - Agenzia_Italia : Scoperto e replicato (per ora sui topi) il gene della #longevità -