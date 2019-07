Merkel colta ancora da tremore | è la terza volta in poche settimane Video

Angela Merkel colta di nuovo da tremori sul palco - paura per la Cancelliera : Ancora un malore per Angela Merkel. Stamattina un altro episodio di tremore per la Cancelliera tedesca durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia Christine Lambrecht. La...

Angela Merkel di nuovo colta da tremore in pubblico - è la seconda volta nell’arco di pochi giorni : Stamattina si è ripetuto una seconda volta l’episodio di tremore della cancelliera Angela Merkel durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht. La cancelliera si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo. Un analogo episodio era successo 8 giorni fa durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr ...

Merkel colta da tremore : "Dovevo bere" : 17.10 Malessere per la cancelliera tedesca Angela Merkel, durante l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. Durante l'esecuzione degli inni nazionali, all'aperto, la cancelliera è stata a lungo in preda a un tremore che non riusciva a controllare.Poi lei e il presidente ucraino sono entrati nel palazzo.Nella conferenza stampa successiva Merkel ha assicurato: "Ho bevuto tre bicchieri d'acqua e ora sto bene". In situazioni analoghe aveva ...