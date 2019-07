wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lo Swarovski Crystal World è una delle attrazioni più visitate in Austria. L’ultima delle novità a tema che dedica ai più piccoli è un carosello in cristalli realizzato dal designer spagnolo Jaime Hayon e installato presso il giardinostruttura (che si trova a Wattens, cittadina con meno di ottomila anime vicino a Innsbruck, nota per ospitare la sede e il museo dell’azienda di cristalli). Alta 6,5 metri e lunga 12,5 metri, lapuò ospitare fino a 28 passeggeri ed è illuminata da circa 15 milioni di cristalli distribuiti tra dodici pannelli a soffitto e sedici a parete. credit Swarovski Caratterizzato dai toni bianchi e neri, il carosello è una commistione tra diverse arti: ci sono creature animali che diventano sedili, volti stravaganti e maschere africane a decorare il tetto, mentre la tenda si trasforma in una grossa gonna di un personaggio a fumetti. La...

MilanoCitExpo : La giostra più preziosa della storia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - maxxxibb1 : @fefebaraonda @DiBenedettoRoby @RescueMed Come Israele. Si sale su, si insegna l'educazione, e poi fine della giost… - fat4ta6 : LA PIÙ BELLA GIOSTRA DEL MONDO ???? -