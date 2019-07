Dolce& Gabbana pazzi per la Sicilia | modelli D&G a Salemi

direttasicilia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’alta moda in scena a, in provincia di Trapani. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefanohanno scelto la cittadina trapanese, che dal 2016 è inserita nei club dei Borghi più belli d’Italia, per promuovere alcuni accessori del prestigioso marchio D&G. Il centro storico ha fatto da scenario per la realizzazione di uno shooting fotografico e di video per il web destinati alla promozione di alcuni accessori Dolce &attraverso i canali social e il sito del marchio. Una troupe è stata a, sulle due location prescelte dagli stilisti, piazza Alicia e la ex Chiesa Madre, ma gli scatti hanno coinvolto anche altre parti del centro storico. “Sapere che due grandi nomi della moda come Dolce ehanno sceltoper promuovere i loro prodotti ci inorgoglisce ed è l’ulteriore conferma che la strada intrapresa all’inizio della nostra esperienza di governo ...

wallisday : Dolce & Gabbana Alta Moda ??? - makkox : - vada in tunisia! (mi passi quella fetta di... grazie) - qui non sbarcano manco a natale! (bona, cos'è? coppa? bon… - CagliariCalcio : ?? | DOLCE SERATA Benvenuti ad #Aritzo2019 ?? -