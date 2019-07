optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Si parla tanto in questo periodo diin, un trend che va analizzato con grande attenzione in un particolare momento storico per gli utentied iOS. Si tratta di una sorta di alternativa a Cydia, in fase di involuzione soprattutto pensando alla questione jailbreak, come avrete percepito attraverso uno dei nostri ultimi recap di fine 2018. Cerchiamo dunque di capire come stiano le cose per gli utenti, con relativi avvertimenti prima di tuffarsi in questo mondo. Diciamolo subito.è unoutilizzato da gran parte degli utenti per scaricare app craccate. In questo modo, anche quelle a pagamento risulteranno gratuite, con il vantaggio di non dover puntare sul jailbreak per avere accesso ad un universo simile, senza dimenticare che qui troverete anche le applicazioni prive delle certificazioni che ad esempio sono previste da Apple. Insomma, come ...

OptiMagazine : Alcuni chiarimenti su TuTuApp in Italia, lo store alternativo per iOS e Android - nicolapiscopo85 : Sondaggio in corso per gli iscritti all’Onb: alcuni chiaramenti Sono pervenute, da alcuni iscritti, richieste di c… - agronotizie : Fatture immediate e fatture differite: due pesi e due misure sulla data della fattura #fiscalità #agricoltura… -