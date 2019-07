A$AP Rocky in carcere in Svezia in condizioni disumane tra feci e cibo non commestibile : Preoccupano e non poco le condizioni di A$AP Rocky in carcere: il rapper è stato arrestato una settimana fa a Stoccolma e resterà rinchiuso per almeno altri 7 giorni in attesa che i pubblici ministeri svedesi decidano se accusarlo di un'aggressione aggravata di cui sarebbe stato responsabile durante una rissa di strada. A quanto emerge il rapper è detenuto in un carcere svedese in condizioni inaccettabili. Una situazione che TMZ definisce ...