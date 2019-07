A maggio produzione industriale cresce su mese ma in calo su 2018

Produzione industriale - a maggio +0 - 9%. “Rimbalzo maggiore del previsto ma il trend di fondo resta debole” : Dopo i cali di marzo e aprile, a maggio la Produzione industriale è rimbalzata più del previsto. Secondo l’Istat l’indice destagionalizzato è aumentato dello 0,9% rispetto ad aprile. Rispetto al maggio 2018 invece è calato dello 0,7%. Nella media del trimestre marzo-maggio, il livello destagionalizzato della Produzione diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. “Il dato è significativamente migliore del previsto”, ...

Francia : a maggio produzione industriale +2 - 1% : Parigi, 10 lug. (AdnKronos) – La produzione industriale in Francia, a maggio, ha registrato una crescita del 2,1% rispetto al mese precedente dopo +0,5% ad aprile. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese. La produzione manifatturiera ha registrato a maggio una crescita dell’1,6% rispetto al mese di aprile dopo -0,1% il mese precedente.L'articolo Francia: a maggio produzione industriale +2,1% sembra ...