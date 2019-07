Wimbledon – Una sconfitta da cui imparare | Berrettini ‘apprende’ la lezione di Federer

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini “scusato” dall’All England Club - se la caverà con una multa : Se la caverà con una multa Fabio Fognini dopo il suo ormai celebre “sbrocco” nei confronti dell’erba di Wimbledon nel corso del match perso contro Tennys Sandgren. Il tennista ligure, infatti, si era lasciato ad andare ad un commento (in lingua italiana) che sostanzialmente recitava: “Maledetti inglesi, dovrebbe scoppiare una bomba su questo circolo”. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, già nel corso della conferenza ...

Wimbledon – Malore in tribuna - sospeso il match tra Struff e Kukushkin : Spavento a Wimbledon: Malore per uno spettatore in tribuna, sospesa la sfida tra Struff e Kukushkin Termina oggi la prima settimana di Wimbledon: tante sfide sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, ma anche qualche piccolo spavento. La partita tra Struff e Kukushkin è stata infatti interrotta a causa di un Malore che ha colpito uno spettatore in tribuna. L’arbitro è stato costretto a sospendere la sfida, ...

VIDEO Fabio Fognini attacca Wimbledon : “Maledetti inglesi - scoppiasse una bomba su ‘sto circolo”. Il ligure perde la testa : Fabio Fognini è stato eliminato da Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure ha faticato in maniera terribile contro lo statunitense e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dello Slam sull’erba londinese, un obiettivo che sembrava assolutamente alla sua portata considerando anche l’avversario di turno. Il numero 10 del ranking ATP ha letteralmente perso la testa durante l’incontro e si è lasciato ...

Meghan Markle va a Wimbledon e ignora Kate Middleton : il gesto in tribuna : C’è sempre più distanza e freddezza tra Kate Middleton e Meghan Markle. Lo dimostra quanto accaduto a Wimbledon tra le due cognate: le mogli dei principi William e Harry hanno presenziato infatti entrambe al torneo ma non solo non sono arrivate insieme come invece vorrebbe la tradizione, ma neanche si sono salutate, ignorandosi reciprocamente per tutto il tempo. Kate è arrivata infatti da sola, accompagnata soltanto dal suo entourage, e lo ...

Wimbledon – Incidente bagnato per Sitak e Siegemund : si guasta una tubatura - geyser d’acqua contro i due tennisti! [VIDEO] : Simpatico (e bagnato!) fuori programma per Sitak e Siegemund nel doppio misto di Wimbledon: si guasta una tubatura vicino alle loro sedie e i due tennisti fanno appena in tempo ad evitare un ‘geyser’ d’acqua Wimbledon bagnato, Wimbeldon fortunato? Forse sì, per Sitak e Siegemund alla fine è arrivata una vittorie nel match di doppio misto contro Skupski e Jurac. I due tennisti però, hanno dovuto giocare la partita con le ...

Wimbledon – Kyrgios e il rapporto con Nadal : “non berrei mai una birra insieme a lui!” : Nick Kyrgios parla del suo rapporto con Nadal prima della loro sfida a Wimbledon: il tennista australiano rispetta l’avversario, ma non andrebbe mai a bere una birra insieme a Rafa Super sfida al secondo turno di Wimbledon con Nick Kyrgios e Rafa Nadal pronti a darsi battaglia in un match tutto da gustare. Il tennista australiano, sempre molto incline a dichiarazioni sopra le righe, questa volta ha mostrato molto rispetto verso il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C’è anche Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il ligure vince una battaglia in cinque partite e avanza al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. I risultati degli altri match potranno essere seguiti con il LIVE generale qui. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. Fabio Fognini batte Frances Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco! FOGNINIIIIIIII!!!! 40-0 Triplo match point! 30-0 vincente del ligure! A due punti dal match! 15-0 C’è ...

Wimbledon – Un esordio impossibile da dimenticare per Fabbiano : “una delle giornate più belle della mia carriera” : Le emozioni di Thomas Fabbiano dopo il successo di ieri contro Tsitsipas al primo turno di Wimbledon esordio da urlo per Thomas Fabbiano a Wimbledon: il tennista azzurro ha trionfato al primo turno dello Slam inglese, eliminando un top ten, il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7 del tabellone. Una vittoria fantastica per Fabbiano, difficile da scordare: “non c’è che dire, una delle giornate più belle della mia ...