System Shock | nuove immagini a confronto con la versione originale del gioco

(Di martedì 9 luglio 2019) Nightdive Studios ha pubblicato alcuni nuovi screenshot che mettono aladel 1994 e il prossimo remake dicreato con Unreal Engine 4. Questeriportate da DSO Gaming mostrano i miglioramenti visivi e le lievi modifiche all'ambientazione che saranno presenti nella nuova.Senza dubbio il remake ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la grafica e ne abbiamo la prova grazie a queste. Attualmente non sappiamo ancora una data certa dell'uscita del. Ciò significa che potrebbe volerci ancora del tempo e probabilmente ne sapremo di più in futuro.promette di essere un vero remake del primo. Dopo il rilascio della demo in Unity Engine, e dopo aver lasciato Unity Engine in favore di Unreal Engine 4, Nightdive Studios aveva inizialmente pensato di modificare parte del gameplay. Dopo una forte ...

