Sorpresona per Dropbox | che ora permette di trasferire fino a 100 GB in una volta

tuttoandroid

(Di martedì 9 luglio 2019) La prima versione beta di Trasfer perdi inviare copie di filea 100 GB a chiunque, con la possibilità di aggiungere loghi e ricevere la conferma di avvenuto trasferimento. L'articoloper, che oradia 100 GB in unaproviene da TuttoAndroid.

vincenzoarmetta : Che sorpresona Barty fuori agli ottavi di finale giocava contro una specialista dell erba come la riske xò è brutto stop per la neo numero 1 - NowakixHiro : @Hopethefirst1 @HMQueenBee @in_a_reverie_ Guarda Hope da terrona ti rispondo che non sento il bisogno di votare mis… - Tata27011 : ooohhh sorpresona!!! il nostro @LinoGuanciale è tornato alla velocità della luce a distribuire altri ??!!! unico!… -