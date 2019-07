Smettere di russare | dall’ananas un valido aiuto per un sonno migliore e più silenzioso

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Tutte le persone che hanno sperimentato la sofferenza di dormire accanto a qualcuno che russa le hanno provate tutte per avere una buona notte die riposo. Esistono strisce nasali, paradenti, ipnoterapia e particolari pastiglie create per farle persone di. Se tutte queste soluzioni non sono servite, unarriva da un albero di ananas. Si ritiene, infatti, che le piante di ananas riducano ilgrazie alla loro produzione di ossigeno durante la notte. Infatti, secondo gli studi della NASA, le piante di ananas migliorano anche la qualità dell’aria durante le ore notturne e quindi aiutano une più. E così, migliorare la qualità dell’aria con l’ossigeno potrebbe aiutare quanti russano e anche i loro partner ad avere un miglior riposo di notte. Si russa quando il palato molle e il tessuto di bocca, naso o gola vibrano. Mentre ...

