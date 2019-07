calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto, ha inviato una lettera aidella commissioni Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, e Giustizia, Francesca Businarolo, dopo le proteste delle opposizioni per la mancata audizione della, prevista per il 3 luglio. Nella lettera il presidentescrive che l’audizione potrebbe essere fatta “attraverso una rigorosa delimitazione dell’oggetto dell’audizione”. Tuttavia, a quanto si apprende, l’ufficio di presidenza delle commissioni riunite avrebbe ribadito il no all’audizione della. L'articolo, ‘audizionecon ‘paletti”, noCalcioWeb.

TV7Benevento : Sicurezza: Fico, 'audizione Seawatch con 'paletti'', no presidenti commissione' (2)... - TV7Benevento : **Sicurezza: Fico, 'audizione Seawatch con 'paletti'', no presidenti commissione**... - rosadineve : Sgambetto al decreto sicurezza 116 emendamenti presentati da una fronda del M5S più vicino a Fico, smontano il pun… -