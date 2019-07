Modica | è morto l' attore Giorgio Sparacino | aveva 75 anni

Modica - è morto Giorgio Sparacino - attore e uomo di cultura : E’ morto ieri sera, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, l' attore e regista Modica no Giorgio Sparacino

Modica piange Emanuele Assenza : morto in un incidente stradale : Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade di Modica. E’ quella di Emanuele Assenza di 15 anni morto ieri in via Risorgimento alla Sorda