Migranti | Cacciari | “È in corso una mutazione antropologica Discorsi sui diritti umani

(Di martedì 9 luglio 2019) “Lega? Certamente va al 38% nei sondaggi non solo per la propaganda sui, ma perché non si risolve nessuno dei grandi problemi di questo Paese. E allora chi grida al nemico, agli avversari alle porte, ai barbari che ci minacciano vince perché almeno dice qualcosa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimo, che ribadisce le sue note critiche anche al Pd: “Entra nella questionesolo per litigare al suo interno. Minniti? Tutti sanno che io non ho mai fatto il tifo per lui. Sostanzialmente la linea di Minniti è quella che invano ha cercato di perseguire anche Salvini: scarichiamoli tutti in Libia, chi s’è visto s’è visto, che li ammazzino, che li torturino, chi se ne frega, basta non vederli. Il punto è che questa linea si sta rivelando impotente e questo ...

