Microsoft e i nuovi “suggerimenti” Android

Microsoft News per Android e iOS : introdotti nuovi interessi : Durante la giornata di oggi, l’app Microsoft News per Android e iOS è stata aggiornata con l’introduzione di nuovi interessi. Changelog Con questo aggiornamento sono stati aggiunti altri interessi che puoi esplorare. Segui quelli che ti piacciono per un Newsfeed più pertinente e personalizzato. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoft News per Android è numerata 19.168.03, mentre per iOS è ...

Microsoft : nuovi risvolti per la partnership con Huawei : In passato avevamo notificato la rimozione dei dispositivi Huawei dal Microsoft Store, ma la situazione sembra progredire verso una possibile risoluzione. Dettagli Dopo il Ban USA molte ditte hanno rescisso i contratti con Huawei, una fra queste è stata Microsoft. Nonostante il colosso di Redmond si sia astenuto da possibili dichiarazioni, c’è stato un evento che ha lasciato molto parlare il Web. Dal sito “Microsoft Store” sono stati rimossi ...

XBOX SCARLETT/ La console arriva a Natale 2020 : 60 nuovi giochi per la Microsoft : XBOX SCARLETT, caratteristiche della console: in uscita a Natale, tutte le primissime indiscrezioni per una esperienza di gioco unica.

"La collaborazione tra Sony e Microsoft è dovuta alla presenza di nuovi concorrenti come Stadia" : Con l'arrivo sul mercato di nuovi concorrenti del calibro di Google Stadia, l'industria videoludica ha visto mutare i suoi assetti.In merito proprio a questo si è espresso il CEO di Play Station, Jim Ryan, il quale ha dichiarato come sia necessario "cambiare modo di pensare per evitare di essere sopraffatti dagli aventi attorno a noi", riporta Gamesindustry.Il riferimento è chiaramente all'entrata di un nuovo concorrente nel mercato dei ...

Bing : nuovi criteri di ricerca Microsoft Search : Bing si appresta a ricevere nuove migliorie nel sistema di ricerca “Microsoft Search” insieme a criteri di filtrazione dei risultati. Dettagli Le migliorie per Microsoft Search verranno inserite in Bing per ottimizzare la coesione il comparto Office 365 e Sharepoint Online. Fra le migliorie inserite è presente una migliore ricerca, fornendo risultati pertinenti ed uniformando la visuale dei risultati rilevanti. In aggiunta a questo sarà ...