Lega studia pace fiscale 2 e taglio ai costi dei pagamenti con carte e

Serie A- La Lega studia novità per il calendario della prossima stagione : La Gazzetta dello Sport riporta il resoconto delle decisioni prese ieri dall’assemblea della Lega Serie A riguardo al sorteggio e alle modalità del prossimo campionato. Ma aggiunge una novità L’amministratore de Lega to della Lega Luigi De Siervo sta studia ndo possibili modifiche il sorteggio del calendario . Un’idea sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e di ritorno, con una sorta di doppio sorteggio, in ...

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...