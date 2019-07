Lazio | Palombi ancora in prestito

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Nuova avventura per Simone: l’attaccante classe 1996, nativo di Tivoli, dopo la convincente stagione al Lecce di Fabio Liverani – con cui ha conquistato la promozione in Serie A – proseguirà la carriera lontano da Roma. Il club di Claudio Lotito lo ha infatti ceduto alla Cremonese: “La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con opzione e contro opzione, il calciatore Simonealla U.S. Cremonese” recita il comunicato del club capitolino. Nella scorsa stagioneha collezionato 29 presenze in serie B, con 8 reti all’attivo. L’attaccante è ormai da anni in giro per l’Italia alla ricerca di esperienze che lo possano lanciare definitivamente nel calcio che conta: dopo aver infatti girato piazze come quella della Salernitana, della Ternana e del Lecce nella scorsa stagione, approderà ora alla Cremonese, ...

DiMarzio : #Cremonese, ecco #Palombi dalla #Lazio ?? I dettagli dell'operazione ?? - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Cremonese, ecco #Palombi dalla #Lazio ?? I dettagli dell'operazione ?? - LazioChannel : #Lazio UFFICIALE - Nuova avventura per Simone #Palombi -