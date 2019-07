huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Definitivamente, le donne fanno perdere la testa a. Reazione non sorprendente in un uomo, se si tratta di amore. In questo caso si parla invece di tutt’altro. Dopo mesi al Governo infatti il vigoroso (e per favore non prendete questo aggettivo come un doppio senso) vicepremier, che ha girato ripetutamente tutta Italia e ritorno, e ha incrociato Facebook live, foto e dichiarazioni con la metà della popolazione maschile di suoi avversari, usando come arma letale l’ironia dei “bacioni”, appena si è palesato un avversario politico in gonnella ha sbroccato. Certo non era un avversario da poco – era nientemeno una tedesca (ahi!), che esercitava il ruolo del Capitano, cioè lo stesso che dall’epoca di Schettino soloè riuscito a riscattare. Sfida non da poco, insomma. Ma la reazione è ...

BarbiniGiovanni : La debolezza di Matteo Salvini è donna - AlexZan87 : La debolezza di Matteo Salvini è donna - marobe997 : RT @Carmela201751: @matteosalvinimi MATTEO, non mandare baci a nessuno, sti stronzi lo prendono come segno di debolezza, DIPLOMAZIA, DETERM… -