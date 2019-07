Debellate i virus con il gioco di abbinamenti Dr Mario World | disponibile da oggi su

tuttoandroid

(Di martedì 9 luglio 2019) Dr.è un rompicapo di tipo match-3 in cui dovrete eliminare icombinandoli con le capsule a disposizione allineando in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore. Dr.è in preda al panico a causa di un'invasione di, ma fortunatamente non è solo e potrà contare anche su Dr. Peach, Dr. Bowser, Goomba, Koopa, Nella e molti altri che presteranno servizio come assistenti. L'articolocon ildiDr.dasu Android proviene da TuttoAndroid.

serepalmi : Un giorno, queste leggi disumane saranno debellate dal nostro ordinamento come si fa come un virus. Ciò che resterà… -