Wimbledon – Nishikori si regala Federer | il giapponese stende Kukushkin e stacca il pass

Wimbledon – Nishikori asfalta Johnson in tre set - il giapponese vola agli ottavi di finale senza faticare : Il tennista giapponese supera agevolmente il proprio avversario americano, battendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 Kei Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista giapponese asfalta l’americano Johnson, non lasciandogli scampo e stendendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 dopo un’ora e ...

Wimbledon – Nishikori vola al terzo turno : Norrie ko in tre set : Nishikori in scioltezza a Wimbledon: staccato il pass per il terzo turno Kei Nishikori super al secondo turno di Wimbledon: il tennista giapponese ha trionfato oggi pomeriggio sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club, nella sfida contro Norrie, staccando il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale. Il numero 7 del ranking ATP ha trionfato dopo un’ora e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 6-0 e ...