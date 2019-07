Trovati in casa con droga e soldi | arrestate due persone e denunciata una terza

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Un effetto domino ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese di arrestare due giovani romani, di 24 e 18 anni, con precedenti, e denunciare a piede libero un 17enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno anche sequestrato quasi 3 kg die 5.300 euro in contanti, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento. Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno eseguito un controllo adel 24enne, in via Antonio Roiti, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali con obbligo di permanenza indalle ore 16 alle 7, per precedenti reati. Il giovane e’ stato trovato regolarmente all’interno dell’abitazione ma in compagnia del 18enne, in violazione alle prescrizioni imposte dall’Autorita’ giudiziaria. Approfonditi gli ...

