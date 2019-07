Sondaggi TP | Gianluca Borrelli a Coffee Break 05 07 19 – VIDEO

termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2019)TP:(05/07/19) –Il presidente e fondatore di Termometro Politico,, è stato ospite a, su La7, nella puntata di venerdì 5 maggio.ha presentato, in esclusiva, i risultati degli ultimidel Termometro. Si parla di reddito di cittadinanza, degli ultimi dati sull’occupazione e, ovviamente, le intenzioni di voto.presenta gli ultimiesclusivi di TP A seguire, trovate gli interventi del presidente e fondatore di Termometro Politico. Clicca qui, per l’ultimoo elettorale del Termometro e qui per i risultati delo politico su reddito di cittadinanza e dati dell’occupazione. SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM Hai suggerimenti o ...

12LukyNumber : @gianluca_prato Anche il modo di porre i sondaggi su Twitter vi qualifica per quello che siete... Pensavo che foste… - silvanapanigall : RT @nicoleboldrini: @gianluca_prato @ErPrezzemolo @pdnetwork @MaestraSilvia_ Che cavolo ridi? Ci sono due bambini di pochi mesi in ospedale… - ErPrezzemolo : RT @nicoleboldrini: @gianluca_prato @ErPrezzemolo @pdnetwork @MaestraSilvia_ Che cavolo ridi? Ci sono due bambini di pochi mesi in ospedale… -