Scorte | nuova direttiva di Salvini | già 49 protezioni in meno in 12 mesi

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Ministro dell'Interno Matteoaveva più volte anticipato di voler rivedere il numero dellein Italia, andando ad analizzare caso per caso e confermando così i servizi di protezione "solo per chi è davvero a rischio". E lo aveva anche già fatto.Da quando il governo gialloverde si è insediato il numero delleera già stato ridotto del 9%, che tradotto in numeri significa 49 persone senza più protezione e 203 agenti rimessi in servizio sul territorio e assegnati ad altri servizi. Ora, però, il numero dellesi ridurrà ulteriormente.È quanto stabilisce laappena firmata da Matteocon l'obiettivo di "razionalizzare le misure di protezione esistenti e a fornire criteri più stringenti per un'analisi rigorosa delle situazioni che richiedono le tutele personali".: "? Sistema va ...

LaStampa : Nella nuova direttiva firmata dal ministro degli Interni 203 agenti saranno assegnati ad altri servizi. - siwel44it : RT @eziomauro: Scorte, nuova direttiva di Salvini: 'Tutelare chi davvero a rischio' - robymark1 : RT @Storace: Salvini firma la riduzione delle scorte: più agenti in strada- Secolo d'Italia -