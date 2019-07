Pd | bilancio in perdita di 600mila euro

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) di Giuseppe Greco – L’ultimodel Partito Democratico, quello relativo all’esercizio 2018, si chiude con un passivo di 600.495. Ma, come spiega il tesoriere Luigi Zanda nella sua relazione che l’Adnkronos ha potuto visionare, i crediti vantati dal Nazareno nei confronti dei parlamentari ammontano a 822.542, una somma superiore al ‘passivo’. Ilè stato approvato nella Direzione del 13 giugno scorso.Nel dettaglio, si legge nella relazione di Zanda, i costi sono così ripartiti: costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo) 29.830; costi per servizi ovvero spese per collaboratori e consulenze pari a 576.468e quindi le spese elettorali (propaganda, organizzazione eventi, sondaggi) che ammontano a 2.693.696. Nella relazione viene anche nominata la sede del Pd senza però ...

