Nella classifica Censis delle Università italiane Napoli è ultima o comunque in basso

Crash Team Racing Nitro-Fueled mantiene la prima posizione Nella classifica software italiana : A quanto pare i giocatori italiani stanno apprezzando parecchio Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il remake del famoso CTR ad opera di Beenox si trova in prima posizione nella classifica italiana per la seconda settimana di fila.Il podio viene chiuso da due nuove uscite, ovvero F1 2019 e Super Mario Maker 2.L'inossidabile GTA 5 scivola dalla seconda posizione alla quarta, mentre FIFA 19, fuori dalla top 10 la settimana scorsa, torna in decima ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della seconda tappa Bruxelles-Brussel : dominio della Jumbo-Visma Nella cronometro a squadre : La cronometro a squadre nella seconda giornata del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo avvincente per il successo di tappa e dando segnali importanti anche in ottica classifica generale, nonostante distacchi abbastanza contenuti complice la distanza ridotta (27.6 km) per le strade di Bruxelles, in Belgio. La Jumbo-Visma trova il successo con una prestazione maiuscola chiudendo con il tempo di ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Mauro De Filippis in testa nel trap! Italia prima Nella classifica a squadre : Finalmente brilla la stella del trap maschile Italiano: ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda, nella prima giornata di qualifiche, dopo 75 piattelli su 125, c’è in testa, in solitaria, l’azzurro Mauro De Filippis, con un perfetto 75, che gli permette di guardare dall’alto in basso tutti i contendenti. Al suo inseguimento un quartetto a quota 74 formato dall’egiziano Ahmed Kamar, dai britannici Matthew John ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta in prima posizione Nella classifica software italiana : Ottimo debutto per Crash Team Racing Nitro-Fueled che si ritrova subito in prima posizione nella classifica software italiana. Il remake del famoso CTR ad opera di Beenox, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, sembra proprio aver fatto breccia nel cuore dei giocatori italiani.Il podio viene completato dal solito GTA 5 di Rockstar, in seconda posizione, e da Minecraft PlayStation 4 Edition in terza.L'esclusiva PS4 Spider-Man, in testa nella ...

Tennis - Ranking WTA (1° luglio) : Ashleigh Barty in vetta alla classifica - Serena Williams Nella top-10 - Giorgi n.1 azzurra : C’è solo un cambiamento significativo nella top-10 del Ranking WTA di questa settimana, nel giorno in cui prende il via Wimbledon. In testa, per la seconda settimana, c’è sempre l’austrialiana Ashleigh Barty, a precedere la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Pliskova, andata a segno nel WTA Premier di Eastbourne. Non cambiano le altre posizioni: al quarto posto c’è l’olandese Kiki Bertens davanti alla tedesca ...

The dark side of the moon dei Pink Floyd è rientrato Nella classifica statunitense per la 943ma settimana : Il disco dei Pink Floyd The dark side of the moon, il più famoso della band e uno dei più famosi e amati della storia del rock, è rientrato questa settimana nella maggiore classifica americana dei dischi più venduti –

Spider-Man torna in testa Nella classifica software italiana : L'apprezzata esclusiva PS4 Spider-Man torna in testa nella classifica software italiana. Il gioco di Insomniac Games torna a guardare tutti dall'alto, precedendo altri due pesi massimi come Days Gone, di Bend Studio e Detroit Become Human di Quantic Dream.MotoGP 19, primo la scorsa settimana, è scivolato in sesta posizione, mentre FIFA 19 addirittura in ventiquattresima.

Nuova Classifica ATP – Djokovic ancora numero 1 al mondo - Berrettini Nella top 20 : Splendido traguardo per Berrettini: l’azzurro nella top 20 del ranking ATP, guidato ancora da Novak Djokovic Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per l’ingresso tra i migliori dieci di Fabio Fognini, adesso a meritare applausi è Matteo Berrettini. Il 23enne romano è infatti entrato fra i migliori 20 al mondo, raggiungendo un traguardo centrato solo da altri 9 tennisti italiani prima di lui. Resta invariata invece la top ...

Xbox Nella top 100 dei brand di maggior valore - Sony e Nintendo fuori dalla classifica : Spunta online l'annuale classifica di brandZ pubblicata dal Financial Times e, tra i 100 brand di maggior valore, troviamo a sorpresa Xbox alla posizione numero 87.nella classifica stilata dall'ente che raccoglie i dati sul valore dei vari marchi in tutto il mondo, vediamo al primo posto Amazon, in seconda posizione Apple e in terza Google.Microsoft compare in quarta posizione, mentre il primo marchio legato ai videogiochi è proprio quello di ...

Napoli penultima Nella classifica di soddisfazione dei lavoratori : Secondo un’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro, agli italiani piace lavorare: più di un occupato su tre ama la propria occupazione. Ad incidere sulla soddisfazione sono l’interesse, i tempi di percorrenza dalla casa al luogo di lavoro, il clima lavorativo e le relazioni con i colleghi. Vengono in un secondo momento la stabilità che il posto di lavoro assicura, lo stipendio e la possibilità di fare ...

Lo scivolone di Tiziano Ferro Nella classifica dei singoli più venduti della settimana : Tiziano Ferro nella classifica dei singoli più venduti della settimana scivola dalla posizione numero 14 alla posizione numero 59. Il suo nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte, perde molto più di un paio di posizioni nella seconda settimana di permanenza. Chi si aspettava che fosse proprio Tiziano Ferro a scalare la classifica dei brani più acquistati della settimana in Italia si dovrà ricredere. La sua Buona (Cattiva) Sorte non sembra ...

MotoGP 19 debutta in prima posizione Nella classifica software italiana : MotoGP 19, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, ha avuto un ottimo inizio, piazzandosi subito in vetta nella classifica software italiana. Il racing di Milestone, uscito lo scorso 6 giugno, si piazza in prima posizione davanti al solito GTA 5 di Rockstar, al secondo posto, e all'apprezzata esclusiva PS4 Spider-Man, in terza posizione.FIFA 19, primo la scorsa settimana, scivola al settimo posto.

L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo : tre italiani Nella top 10 [DETTAGLI] : L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. ...

Pentathlon - Europei Under17 2019 : male gli azzurri Nella prova maschile - ma sesti nel classifica a squadre : Giornata ricchissima di appuntamenti quella odierna per i campionati Europei Under17 di Pentathlon moderno 2019 in corso di svolgimento a Kaunas in Lituania. Si è disputata, infatti, la finale della prova maschile che ha visto la medaglia d’oro per lo svedese Jakob Rasmuson con il punteggio totale di 893 punti, argento per il bielorusso Ivan Prytkou con 887, quindi bronzo per l’ungherese Andras Gall con 885. Italiani lontani dalle ...