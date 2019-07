Il terribile tornado di Dolo

retemeteoamatori

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ildiche sconvolse il Veneto Dopo alcuni giorni con temperature molto superiori alla norma ed elevati valori di umidità nei bassi strati, mercoledì 8 Luglio del 2015 la regione è stata interessata da una saccatura in quota associata ad una vasto sistema depressionario sul nord Europa e dal transito di un sistema frontale al suolo. Questi elementi hanno determinato lo sviluppo di condizioni di marcata instabilità con fenomeni temporaleschi particolarmente intensi che hanno interessato a più riprese gran parte della regione e in particolare le zone montane di Vicenza, Treviso, Belluno, la fascia pedemontana di Vicenza e Treviso, la pianura di Treviso e quella centro settentrionale di Vicenza, Padova e Venezia. Fenomeni assenti sulla provincia di Verona e di Rovigo. La storia di quanto avvenne I primi fenomeni temporaleschi hanno interessato in mattinata le zone ...

