Gf Ambra Lombardo racconta i retroscena dolorosi del suo passato

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2019)è l’ex gieffina e durante un’invervista ha deciso dire alcunidel suoha subito violenze fisiche e psicologiche in un periodo lungo cinque anni che ha segnato irrimediabilmente la sua vita. Aveva appena 26 anni ed era fidanzata con un uomo molto geloso. Ha sviluppato nei suoi confronti anche la Sindrome di Stoccolma, senza rendersi conto che questa storia le faceva solo del male. «Lui era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in, prima di lui. Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai tradito. E si arrabbiava.Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Non mi prendeva a schiaffi, preferiva strattonarmi», hato la giovane al settimanale “Di Più”.Le violenze verbali si aggiungevano via via a quelle fisiche: ...

zazoomblog : Abbiamo ricevuto una proposta! Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme in tv - infoitcultura : Ambra Lombardo, amore a gonfie vele con Kikò Nalli: il messaggio per Tina Cipollari - zazoomblog : Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme in tv: Abbiamo ricevuto una proposta - - #Nalli #Ambra #Lombardo #insieme -