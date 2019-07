Gazzetta | L’Atletico non preoccupa Ancelotti | è sicuro che James arriverà

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa perRodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo ladello Sport,è sereno e aspetta chearrivi da lui “L’entrata delMadrid, in ogni modo, pare che non preoccupi, Carlo. Lui è convinto che alla fineRodriguez tornerà alle sue dipendenze, dopo averlo avuto un anno al Real Madrid e uno al Bayern Monaco. Di certo non è stato casuale se in queste due stagioni l’attaccante colombiano abbia espresso il meglio delle proprie potenzialità tecniche. Ed è proprio l’idea di ritrovareche lo affascina più di ogni altra cosa. Ma i tempi si stanno accorciando e l’offerta delMadrid ...

