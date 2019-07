Con la scusa di “chiudere i porti”, Matteo Salvini mette in pericolo il diritto di manifestare

(Di lunedì 8 luglio 2019) Con il Decreto sicurezza bis, la manifestazione diventa un'aggravante generale per reati contro pubblici ufficiali, per cui le pene vengono aumentate fino a essere superiori a quelle previste per crimini di maggior allarme sociale. Il provvedimento fortemente voluto dapresenta diverse criticità e contraddizioni, che potrebbero anche portare alla sua dichiarazione di incostituzionalità.