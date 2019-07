Barella all’Inter | il Cagliari richiede il giovane D’Amico nell’affare

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) L’Inter prosegue a piccoli passi le trattative per, Dzeko e Lukaku. Oggi incontro in Lega con Giulini e Fienga.“powered by Goal”Con le parole di domenica di Beppe Marotta, il calciomercato dell’Inter è apparso più chiaro. Le trattative che vi raccontiamo da giorni proseguono a passo lento, con la volontà di essere chiuse alle condizioni nerazzurre.È il caso ad esempio di Nicolò. La situazione è abbastanza chiara: il giocatore ha deciso che vuole solo l’Inter; ilperò non è stato accontentato dall’offerta dell’Inter, che di alzare la posta non ne vuole sapere. La Roma sembra definitivamente tagliata fuori.Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ilallora potrebbe andare in contro al desiderio die accettare l’offerta dell’Inter. Ma, visto che l’offerta economica non sale, potrebbe prendere in ...

SportRepubblica : Roma, sorpasso per Barella: e Pellegrini dice no all'Inter - infoitsport : Di Marzio: ''Per Barella all'Inter accordo non facile con il Cagliari'' - romanewseu : #Calciomercato Roma, #Barella sempre più vicino all’#Inter #ASRoma #RassegnaStampa -