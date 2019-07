Assunzioni Ubi Banca | posizioni aperte anche per laureandi e neolaureati

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nuove possibilità di lavoro all'interno del settorerio: il gruppo Ubicerca nuovi impiegati da introdurre nelle sedi e nelle filiali del team. Sono disponibili contratti di ingaggio di vari tipi: profili junior e figure senior. Ubi, infatti, offre percorsi di apprendimento in molteplici settori di specializzazione sia per, sia per professionisti. I giovani, inizialmente, avranno l'opportunità di intraprendere stage curriculari ed extracurriculari al fine di ricavare un considerevole primo approccio con il mondo del lavoro ed acquisire esperienza. Si richiedono vari profili professionali tra cui un Assistente Online a Milano, Addetti alla Prevenzione e Protezione in diverse province d'Italia, Junior Product Specialist a Milano e tanti altri. Isaranno inseriti nel team attraverso il Percorso Talenti Top Private Banking ...

PONOS_Job : UBI Banca Lavora con noi: Posizioni aperte, assunzioni 2019 - Ticonsiglio : UBI Banca Lavora con noi: Posizioni aperte, assunzioni 2019 -