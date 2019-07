Tiro con l’arco – Coppa del Mondo | un oro e due bronzi per l’Italia a Berlino

Il Cagliari convoca 27 giocatori per il riTiro : non c’è Barella : Impegnato con la Nazionale Under 21 fino a pochi giorni fa, Barella non è nella lista per la prima parte di ritiro.“powered by Goal”Non c’è Nicolò Barella nella lista dei convocati del Cagliari per la prima parte di ritiro in quel di Aritzo. Nulla di strano in chiave calciomercato, visto che il giocatore sardo è reduce dall’Europeo Under 21 e tornerà a disposizione più avanti. Ciò nonostante, il suo futuro sembra comunque essere ...

Calciomercato Inter - i convocati per il riTiro : presenti Nainggolan e Icardi : Comunicato l'elenco dei convocati per il ritiro di Lugano, dove l'Inter preparerà la prossima stagione: presenti i nuovi acquisti Lazaro e Sensi. Le parole di Beppe Marotta non lasciano spazio a ulteriori Interpretazioni, ma il futuro di Radja Nainggolan e Mauro Icardi è ancora tutto da definire. I due giocatori sono stati però inseriti nell'elenco dei convocati dell'Interper il ritiro di Lugano.Inizia ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre più vicino al riTiro dopo la gara del Sachsenring? “Se continuo ad avere problemi…” : Valentino Rossi e la lunga analisi sulle sensazioni provate in pista che allontanano ancora il ritiro: le parole del Dottore dopo l’ottavo posto al Gp di Germania Ancora un weekend amaro per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso oggi il Gp di Germania con un ottavo posto che sicuramente non lo fa sorridere dopo le aspettative nate dai miglioramenti fatti nella domenica di gara di Assen. dopo i tre zeri consecutivi, dunque il nove ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Non mi piace non vincere - contano i risultati. Sul riTiro…” : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt’altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più. “E’ stata una gara molto ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli Stati Uniti vincono il titolo nel Mixed Team skeet juniores. Italia 4a : Alexander Joseph Alin e Austen Jewell Smith, ce l’hanno fatta. Gli statunitensi sono campioni iridati juniores del Mixed Team di skeet, per l’edizione 2019 dei Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato. Al termine di una finale nervosa e più complicata di quello che racconta il 32/40-27/40 conclusivo, gli americani sono riusciti a spuntarla nei confronti della coppia russa formata da Mark Eshchanov ed Elena Bukhonova ...

Cagliari - al via la stagione : i convocati per il riTiro : Il Cagliari si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza anche nel prossimo campionato. Nel frattempo il club ha annunciato la lista di 27 convocati che prenderanno parte al ritiro precampionato di Aritzo. Questa la lista completa. Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca ...

Secondo giorno di riTiro - nell’allenamento mattutino brilla Zedadka : Domenica di fatica per i calciatori del Napoli qui a Dimaro Folgarida. Doppia seduta per gli uomini di Ancelotti, stamattina sono ritornati in campo dopo il breve allenamento di ieri ritrovando nuovamente la pioggia. Seduta che è iniziata con un lavoro di postura ed equilibrio, con strumentazioni specifiche all’esterno della palestra mobile, poi subito in campo. Nuovamente esercizi con scambi rapidi in apertura in uno stretto fazzolletto ...

Gazzetta : Icardi in riTiro per rispettare il contratto - ma il suo futuro è Napoli o Juve : Marotta è stato chiaro su Icardi e Nainggolan, non fanno parte del progetto dell’Inter per la prossima stagione. Ma, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ad ha anche precisato che il club non viene meno ai suoi doveri e che quindi, in attesa di venderli, porterà comunque i calciatori in ritiro e li farà allenare, come previsto nel loro contratto. Le strade per Icardi sembrano essere Napoli o Juve, le ...

Tiro con l’Arco – World Cup : l’Italia sfiora il podio mixed team compound - domani altre tre finali nell’arco olimpico : La sconfitta in finale contro la Russia 151-149 vale per Marcella Tonioli ed Elia Fregnan il quarto posto mixed team compound alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino. domani altre tre finali per gli azzurri dell’arco olimpico Marcella Tonioli ed Elia Fregnan concludono la loro avventura nella quarta tappa di Coppa di Mondo di Berlino con il quarto posto assoluto. Per il mixed team compound azzurro oggi arriva la sconfitta in ...

FOTO – Napoli - riTiro Dimaro 2019 : arriva Ancelotti - con lui anche Chiriches e Tonelli : Napoli, ritiro Dimaro E’ arrivato a Dimaro il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che sorridente ha salutato tutti i tifosi napoletani. Presenti anche Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli, quest’ultimo di rientro dall’esperienza alla Sampdoria. Leggi anche ULTIM’ORA – Inter, Marotta annuncia: “Icardi non rientra nel progetto di Conte: è sul mercato!…” Potrebbe interessare anche Radio Kiss Kiss Napoli – Il Napoli in ...

TiroMANCINO/ A Cattolica con 'Vento del sud' - brano made in Puglia - Notte rosa 2019 - : I TIROMANCINO protagonisti della Notte rosa 2019 di Cattolica insieme a Federica Carta e Shade. Il gruppo si esibirà sulle note di Vento del sud.

De Rossi ha deciso! Nessuna squadra dopo la Roma : sarà riTiro con un futuro in Nazionale : Daniele De Rossi ha fatto un passo indietro: Nessuna squadra al di fuori della Roma, dopo l’addio ai gialloRossi sarà ritiro. Per lui un futuro nella Nazionale italiana Nei giorni scorsi la notizia dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma aveva scosso il mondo del calcio italiano. Il capitano giallorosso, dopo aver interrotto i rapporti con la società in merito al rinnovo del contratto, aveva dichiarato di voler vagliare diverse offerte ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : ottimo secondo posto di Lorenzo De Luca - riTiro per Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, secondo posto per Lorenzo De Luca su Soory de l’Hallali, mentre si registra il ritiro di Alberto Zorzi su Vauban du Trio: questi gli odierni risultati degli italiani impegnati nella competizione transalpina. Vittoria per l’irlandese Darragh Kenny su Christos, che chiude con un netto in 65″78, con 0″33 ...