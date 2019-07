E ora il Sindaco di Lampedusa chiama Salvini : "Qui troppi migranti" : Serena Pizzi Ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto al Viminale: "Ci sono troppi immigrati nell'hotspot. È al collasso" Evidentemente il comportamento della nave Sea Watch 3 e di Alex sta scatenando qualche malumore, anche nei più convinti sostenitori di "apriamo i porti". Forse, più in generale, le ong che si comportano come meglio credono stanno stancando un po' tutti. E questo vale anche per il sindaco di Lampedusa, Salvatore ...

Sindaco Lampedusa : “Hotspot al collasso - Viminale ci aiuti” : Lampedusa, 6 lug. (Adnkronos) – “L’hotspot di è al collasso, ci sono oltre duecento persone. Cento persone in più del previsto. Il Viminale ci aiuti”. Lo ha detto all’AdnKronos il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che ha seguito gli ultimi sviluppi della vicenda della . “La capienza è di 97 persone – dice – pure i poliziotti hanno dovuto lasciare gli alloggi per fare spazio”. ...

Migranti : Sindaco Lampedusa - 'comandante ha chiesto medico - situazione drammatica' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non li vogliono fare scendere, c'è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell'isola dove da oltre due ore ha attraccato,

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘comandante ha chiesto medico - situazione drammatica’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Non li vogliono fare scendere, c’è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell’isola dove da oltre due ore ha attraccato, forzando il blocco imposto dal ministro dell’Interno, la Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con ...

Sea Watch - notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 tunisini. Il Sindaco : “Per loro niente telecamere?” : Dopo un’altra notte passata in mare, all’alba di questa mattina la Sea Watch 3 è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni. Continua il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca battente bandiera olandese e il governo italiano che nella tarda serata di mercoledì ha annunciato “accertamenti sulla condotta dell’Olanda”. Nel frattempo ...

Sea Watch - Martello (Sindaco Lampedusa) : ” Sbarcati 200 nei giorni scorsi - ma per finimondo per ong” : “Ci sono due tipi di sbarchi: gli sbarchi fantasma di cui nessuno parla, poi arrivano le ong e si scatena il finimondo, si accendono i riflettori e tutti parlano di 43 persone non vedendo che nei giorni scorsi sono sbarcate 200 persone“. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello, intercettato dalle telecamere davanti palazzo Chigi, dove era in corso il Consiglio dei Ministri. Martello nega che la sua sia una critica a ...

Migranti : Sindaco Lampedusa - 'su Sea watch sceneggiata di pessimo gusto' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sulla nave Sea watch stiamo assistendo a una sceneggiata, e pure di pessimo gusto". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che sta seguendo l'evolversi della situazione. "E' una sceneggiata mediatica - dice il sindaco - Stanotte sono sba

Sea Watch 3 - il Sindaco di Lampedusa : "Fino alle 20 non attracca". Motovedette per i migranti? : E adesso, che succede? Sea Watch 3 come è noto ha forzato il blocco navale e ora è piantata davanti a Lampedusa, in attesa di entrare nel porto per far sbarcare i 42 immigrati a bordo della nave ormai da 14 giorni. Matteo Salvini ha detto che "non sbarcherà nessuno", anche se a questo punto è diffic

Sea Watch arriva a Lampedusa - carabinieri sul molo. Salvini : «Atto ostile». Il Sindaco : «Sceneggiata mediatica» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Lampedusa : disagi nei collegamenti via mare - Sindaco 'Siremar non rispetta contratto' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta la Siremar non ha rispettato il contratto di servizio per il collegamento fra Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa: ieri la nave Galaxy è stata sostituita dalla Pietro Novelli, più piccola e con solo 15 cabine. Si è creata tensione fra passeggeri poich

Europee : segretario Pd Lampedusa - 'Sindaco ha la Lega in casa' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Possiamo ufficialmente dire che Martello la Lega ce l’ha in casa, quindi piuttosto che cercare altrove i responsabili e accusare il Pd locale di avere boicottato le elezioni, guardi bene al suo interno e soprattutto ammetta il suo fallimento amministrativo che è la ve

Europee : Sindaco Lampedusa - 'astensione al 73% - isolani si sentono abbandonati' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Leggo diverse interpretazioni sul voto a Lampedusa. Alcune di queste sono davvero fantasiose, fatte da chi non conosce la realtà quotidiana dell’isola. Il primo dato sul quale porre l’attenzione a mio parere è il record di astenuti, quasi il 74%. Evidentemente i lampe

Europee : Sindaco Lampedusa - 'risultato Lega non va sottovalutato' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro

Europee : Sindaco Lampedusa - 'Grande risultato per Bartolo e per noi lampedusani' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Grande risultato per Pietro Bartolo che rappresenta il medico di Lampedusa e per tutti noi Lampedusani, anche se a Lampedusa c'è stato un astensionismo esagerato". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. Sul boom della Lega che ha ottenut