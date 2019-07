Mistero sulla morte di Davide Astori | inchiesta su certificato medico falso

Mistero sulla morte di Davide Astori : inchiesta su certificato falso : In riferimento al decesso di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra, la procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta su un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare falso, poiché attesterebbe l’esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato: lo ha reso noto La ...

Alan Kurdi - anche Malta nega l'accesso in acque territoriali : Mistero sulla sorte della ong : Il pugno di ferro di Matteo Salvini paga. La Alex della ong Mediterranea attracca a Lampedusa, fa sbarcare gli immigrati ma viene subito sequestrata, così come viene subito indagato il capitano. E dopo questi fatti, ecco che nella tarda serata di sabato la Alan Kurdi, l'altra imbarcazione della ong

Mistero in mare. Uomo cade dal traghetto Moby Dada : disperso sulla tratta Civitavecchia-Cagliari : Si tratterebbe di un 56enne sardo. Non è chiaro se si sia gettato in mare dalla nave, partita da Civitavecchia e diretta a Cagliari. Ora è disperso. Nella notte la Moby Dada ha interrotto la navigazione e attraccherà nel capoluogo con diverse ore di ritardo.Continua a leggere

Leonardo da Vinci : il Mistero sulla Battaglia di Anghiari a 500 anni dalla morte del genio : Un fitto mistero circonda da sempre la "Battaglia di Anghiari" di Leonardo da Vinci. Un quadro incompiuto a cui lavorò il Maestro tra il 1503 e il 1504 e che, successivamente, fu completato dal Vasari. In occasione del Palio della Vittoria di Anghiari si correrà proprio in omaggio al pittore fiorentino e alla sua rappresentazione della Battaglia.Continua a leggere

Risolto il Mistero dell’origine di oro e platino sulla Terra : Una simulazione condotta con l’aiuto di supercomputer risolve il mistero legato all’origine di metalli come oro e platino sulla Terra: l’Università di Guelph e la Columbia University ha condotto uno studio (i cui risultati sono stati pubblicati su Nature) servendosi dei supercomputer della divisione di Supercalcolo Avanzato (Nasa Advanced Supercomputing Division) del centro di ricerca Ames della NASA, scoprendo che circa ...

Mistero sulla Luna : un enorme oggetto metallico sepolto nel suo lato nascosto : Un Mistero sembra essere sepolto sotto la polvere della Luna. Nel lato a noi invisibile sembra essere sepolta una grande massa metallica, grande addirittura cinque volte più del Piemonte. Essa è stata rilevata da due sonde grazie a un'anomalia gravitazionale. L'ipotesi più probabile, a detta degli scienziati, è che si tratti di un enorme asteroide schiantatosi sul nostro satellite, lo stesso che avrebbe provocato il gigantesco cratere che copre ...

Mosca - è Mistero sulla nascita dei gemelli di Putin : Due gemelli. Vladimir Putin sarebbe di nuovo diventato padre: la sua «fidanzata segreta» (non c’è mai stata una conferma ufficiale della relazione dal Cremlino), la ginnasta ex medaglia d’oro olimpica Alina Kabaeva, 36 anni, avrebbe dato alla luce i bambini in una clinica di Mosca per vip. Ma il lieto evento è avvolto nel mistero. Uno dei maggiori quotidiani russi, il Moskovsky Komsomolets, ha riportato la storia sul suo sito web, ma l’ha ...

Luna di miele finisce in tragedia : Mistero sulla morte di una donna di 31 anni in un hotel 5 stelle dello Sri Lanka : Una donna britannica è morta per una sospetta intossicazione alimentare mentre era in Luna di miele in Sri Lanka. Usheil Patel, 31 anni, si è sentita male subito dopo essere arrivata all’Amar Galle hotel, 5 stelle. L’indomani mattina è stata trasportata in un ospedale locale insieme al marito Khilan Chandaria, 33 anni, che si era sentito male insieme a lei. La causa della morte non è ancora stata confermata, ma si sospetta si sia trattato di ...

Mistero sulla morte del campione Major. Accanto una pistola - ma nessuna ferita : Il mondo dello sport paralimpico è sotto choc per la morte di Lorenzo Major. L’atleta, campione mondiale di arrampicata e originario di Forlì, è stato trovato in un parcheggio di Viareggio (Lucca) il giorno 10 maggio. Lì si sarebbe sparato, vicino a una sede dell’Agenzia dell’Entrata, ma il luogo è casuale perché non si ipotizzano motivi economici dietro a un gesto che nessuno riesce a ...