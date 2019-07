L' ultimo Solzenitsyn sovranista prima di tutti

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Dario Fertilio Nell'antologia «Ritorno in Russia» gli interventi dopo l'esilio. Alla ricerca della vera identità russa P rofeta di una Russia che avrebbe voluto veder risorgere in forme nuove dalle rovine del comunismo, Aleksandr Solenicyn nell'estate del 1994 percorse in treno, a tappe, l'immenso territorio post sovietico fra Vladivostok e Mosca. Rientrava dopo vent'anni di esilio trascorsiin Europa e poi nel Vermont; tornava non solo nei panni del celebre premio Nobel, ma anche, e soprattutto, come primo testimone d'accusa dell'Arcipelago Gulag, lui che era stato capace di trasformare l'immane tragedia dei lager, sperimentata di persona, in epopea letteraria sulla resistenza al terrore. Il diario intellettuale di quel viaggio leggendario, compiuto attraverso più di quindici città dai nomi esotici come Ulan-Ude o Irkutsk, ci viene restituito dall'antologia Ritorno in Russia, ...