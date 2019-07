inmeteo

(Di domenica 7 luglio 2019) UnMCS (Mesoscale Convective System) ha attraversato questa mattina il centro Italia e più precisamente Toscana e Marche dove ha causato piogge diffuse e soprattutto tantissimi...

InMeteo : NEWS: Lucca : forte temporale in mattinata, fulmine ripreso a pochi passi a Porcari - augustafontana : Ora piove forte a Lucca! - evlear : A weekend in Tuscany, with a beautiful road trip from Florence to Chianti, Montepulciano, Viareggio, Forte dei Marm… -