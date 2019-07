Jason Statham apre con un calcio la bottiglia e il video è virale!

Death Race : trama - cast e curiosità del film con Jason Statham : Lunedì 1 luglio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, torna in televisione il film del 2008 Death Race, ambientato in un futuro distopico in cui le istituzioni sono crollate e il mondo è preda di una legge della giungla generalizzata. Il regista della pellicola è Paul W. S. Anderson, dietro alla macchina da presa anche in Mortal Kombat, Pompei, Resident Evil e Alien vs Predator (solo per citarne alcuni). Death Race: trailer Death ...