Inter | Barella sarebbe più vicino | Cagliari pronto a trattare

Mercato Inter - Marotta vorrebbe portare in nerazzurro Barella e Milinkovic-Savic : L'Inter è sicuramente tra le grandi protagoniste di questi primi giorni della sessione estiva di calcioMercato. Quattro gli acquisti ufficializzati dal 1 luglio ad oggi e non sembra finita visto che l'intenzione della società nerazzurra è quella di regalare una rosa più competitiva possibile al nuovo tecnico, Antonio Conte. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi summit di Mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang. I reparti ...

Mercato Inter : per Barella insidia da Cagliari - Matic e Lukaku sarebbero affari caldi : Il calcioMercato dell’Inter entra nel vivo. Il nome più vicino è sempre quello di Barella, anche se il Cagliari starebbe provando a fare muro con una ricca offerta per il rinnovo e l'inserimento di una "pesante" clausola rescissoria. L’ultimo nome uscito arriva dall’Inghilterra ed è Matic, regista del Manchester United che ha già lavorato con Conte al Chelsea; con i Red Devils, inoltre, resta aperto il discorso Lukaku. I contatti tra le parti ...

Barella - si chiude con l’Inter. La Roma si tira fuori - le ultime : Barella, si chiude con l’Inter. La Roma si tira fuori, le ultime Il Cagliari in questi giorni sta vivendo dei momenti particolari. La situazione di mercato del centrocampista Nicolò Barella, attualmente di proprietà del Cagliari, è intervallata tra la volontà societaria e quella del giocatore. Nonostante un accordo di base raggiunto con la Roma, la volontà del talento classe 1997 risulta essere quella di andare all’Inter, vista anche ...

Inter - la zampata di Antonio Conte : dopo Barella - obiettivo Vidal : il big che dovrà andarsene : La zampata di Antonio Conte potrebbe stravolgere l'Inter. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò Barella, ma a

Calciomercato Inter : Barella più Vidal per Conte - ma deve uscire Nainggolan : Dopo Sensi e Nicolò Barella, il cui arrivo va definendosi, l’Inter vuole un altro centrocampista: in caso di addio di Nainggolan, tutto su Vidal.“powered by Goal”La rivoluzione di Antonio Conte all’Inter parte dalla mediana. Il tecnico salentino potrebbe ritrovarsi tra le mani un centrocampo tutto nuovo, su cui costruire la nuova stagione e tagliare con il passato. Grazie a StefanoSensi, già ufficializzato, a Nicolò Barella, ...

Calciomercato Inter - Barella + Vidal : il tecnico Conte boccia Nainggolan - può andare in Cina : Calciomercato Inter – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista Sensi, adesso le attenzioni sono rivolte sempre al centrocampo con un occhio sempre all’attacco. La prima sorpresa riguarda un’operazione in uscita, Nainggolan non rientra nei piani di Antonio Conte sia dal punto di ...

GIANLUCA PETRACHI - PRESENTAZIONE ROMA/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

Mancini a un passo dalla Roma - Barella vuole l’Inter : Giornata di lavoro sottotraccia per i club della massima serie. In attesa di risposte positive sul fronte Barella, prima uscita da nerazzurro per Stefano Sensi. "L'Inter vuole tornare a essere quella squadra che si merita di essere, un grande club a livello europeo. Ci sono tutti i presupposti per riuscirci". Spiega il centrocampista in arrivo dal Sassuolo nella sua prima intervista al canale tematico del club. La squadra di Antonio Conte ...

Calciomercato Inter - la situazione : stallo Barella e Lukaku - Dzeko si allontana ma spunta un altro nome… : E’ tra le squadre che, dopo il colpaccio in panchina, si è maggiormente rafforzata, e si candida a recitare il ruolo di anti-Juventus. Ma non è finita qui. Dopo Godin, Lazaro e Sensi, l’Inter non vogliono fermarsi. In stallo la situazione Barella, si attende di capire come si muoverà il calciatore e conseguentemente il Cagliari. In stand-by anche la questione Lukaku. Il belga ha già dato l’ok per l’arrivo in ...

Calciomercato Inter news/ Pronti 40 mln per Barella no contropartite - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra nerazzurra continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Inter : nuovo incontro Marotta-Giulini per sbloccare l'affare Barella : Il Calciomercato dell'Inter è pronto a scaldare fortemente i motori, dopo la scadenza del 30 giugno per mettere a bilancio tutte le varie situazioni di mercato legate alle regole del Fair Play Finanzionario, Dopo le ufficializzazioni dei tre nuovi acquisti, Godin dall'Atletico Madrid, Lazaro dall'Hertha Berlino e Sensi dal Sassuolo, la società del Gruppo Suning è pronta ad affondare per il colpo Barella. Oltre al calciatore del Cagliari, diversi ...

Barella all'Inter o alla Roma?/ Nerazzurri accelerano : incontro con l'agente Beltrami : Niccolò Barella, sfida tra Roma e Inter per il centrocampista del Cagliari: pressing dei Nerazzurri, incontro in sede con l'agente.

Barella vorrebbe solo l'Inter : avrebbe rifiutato l'offerta della Roma : Uno dei giocatori più chiacchierati in questa prima parte di calciomercato è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari sembrava destinato all'Inter, ma negli ultimi giorni ha provato ad inserirsi nell'affare anche la Roma. Ad ammetterlo è stato il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, ieri all'uscita dalla riunione in Lega, dove ha sottolineato che i giallorossi hanno fatto un'offerta importante, superando quella dei nerazzurri ...