Davide Astori | ora spunta un certificato falso Per i pm | il calciatore non fu mai

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Un, “retrodatato“, per alleggerire la posizione dei medici sportivi che rilasciarono l’idoneità all’attività agonistica al capitano della Fiorentina,. Secondo quanto scrive il quotidiano La Nazione, per la Procura di Firenze il documento “fidefacente” del 10 luglio 2017, che attestava come ilviola fosse sottoposto all’esame cardiaco ‘strain‘, è. Quindi,non sarebbe mai stato sottoposto a questo accertamento. Per questo motivo, il pm Antonino Nastasi ha iscritto nuovamente nel registro degli indagati l’ex direttore del centro di medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti., chiusa l’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina: due medici indagati per omicidio colposo Il ...

Eurosport_IT : Pradè si emoziona ricordando Astori in conferenza stampa: 'Gli avevo promesso: un giorno ritorneremo insieme. Ecc… - lollosambucci91 : Davide non hai mai pace #Astori - peterkama : ASTORI, Altra inchiesta: spunta certificato medico falso La Nazione, stamani, riporta di una seconda inchiesta sul… -