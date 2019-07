CorSport | Wanda Nara si è informata su una mega villa a Posillipo

CorSport : Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli : Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte: Icardi è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire che Icardi non giocherà. Si aspetta solo di poter trattare ...